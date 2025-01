Duração das baterias de iPhones mais que quintuplicou em oito anos

Não há dúvidas de que o desempenho das baterias dos novos iPhones melhorou, conforme visto em testes. Esse aprimoramento, porém, não se deu do dia para a noite, sendo que os smartphones da Maçã têm evoluído nesse quesito há anos.

Para verificar justamente essa evolução, o pessoal da Macworld comparou a duração das baterias de diversos modelos usando o Geekbench 4 — o qual executa os testes repetidamente até que a bateria acabe, com uma pequena pausa entre as execuções.

Segundo eles, os testes foram realizados da mesma forma todas as vezes, com o brilho da tela configurado em 200 nits e todas as notificações e configurações de brilho automático desabilitadas.

Bateria

A capacidade das baterias aumentou bastante, quase dobrando do iPhone 8 para o iPhone 16. A duração, porém, cresceu muito mais do que isso, com o iPhone 16 durando mais de cinco vezes que o iPhone 8.

Com relação aos modelos Plus (com exceção dos que não ganharam essa versão), a evolução é semelhante: um aumento na capacidade das baterias, mas um crescimento muito maior na duração.

Os modelos Pro, por sua vez, têm um tamanho menor em relação ao Plus, mas são equipados com componentes (e recursos) mais avançados, que são mais eficientes.

Segundo a Macworld, embora os iPhones X e XS não tenham o nome Pro, eles foram incluídos no teste pois eram os modelos topos-de-linha nos anos em que foram lançados.

Além deles, temos também os modelos Max/Pro Max, os topos-de-linha das suas respectivas gerações — que são equipados com baterias maiores. Assim como nos casos acima, ainda que o aumento na capacidade das baterias não tenha sido a passos largos, a duração mais que dobrou.

Eficiência

Em termos de eficiência, foi feito um cálculo básico (e bem limitado, diga-se) de quantos mAh das baterias são usados por minuto sob certas circunstâncias. No caso dos testes realizados, os iPhones foram configurados com o brilho em 200 nits em uma tela quase toda branca (com um pouco de texto colorido e preto), executando testes do Geekbench 4.

Entre os iPhones de entrada, esse valor reduziu em mais da metade entre os iPhones 8 e 16. No caso dos modelos Pro, a redução foi ainda maior. As pontuações mais baixas são melhores, pois significam que menos capacidade da bateria está sendo usada por minuto.

Da mesma forma, entre os modelos Plus é possível notar uma redução de mais da metade entre o modelo de 2017 e o deste ano, assim como entre os iPhones XS Max e 16 Pro Max.

Como dito, os ganhos em termos de capacidade e duração de bateria entre gerações de iPhones próximas vieram em pequenas doses — mas constantes, de modo que a diferença ao comparar gerações com vários anos de distância se torna notável.

Não obstante, a Macworld elogiou a melhora significativa dos iPhones deste ano em termos de capacidade e duração de bateria, mesmo em relação aos modelos anteriores. Segundo eles, desde a geração do iPhone 11 para o iPhone 12, a eficiência energética geral não melhorou tanto em um ano.

