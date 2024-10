Imagens aproximadas revelam detalhes de produção dos chips A18 [Pro]

Novas microfotografias dos chips A18 e A18 Pro divulgadas pela Chipwise revelam não só como é a construção dos SoCs da linha iPhone 16, mas também confirmam que o processador dos modelos de entrada/intermediário não é uma versão “capada” daquele que alimenta os topos-de-linha.

Publicidade

Inicialmente, foi destacado que a embalagem dos chips da Apple tem sido consistente ao longo dos anos, com a TSMC (fabricante dos componentes) usando um método em que empilha a memória em cima da CPU e da GPU , em vez de tê-las em um chip separado.

A imagem aproximada do A18 mostra seu processo de fabricação de 3 nanômetros e um layout bastante simples. Já o A18 Pro parece, à primeira vista, muito semelhante ao primeiro, de modo que seria muito fácil confundir um com o outro apenas com essas imagens.

Imagem microscópica do A18 (à esquerda) e do A18 Pro (à direita).

No entanto, um exame mais cuidadoso mostra que a Apple incluiu muito mais transistores no A18 Pro. Muitas das seções mais leves ocupam bem mais espaço no chip em comparação com o que está no A18.

Como dito, as imagens provam que a Apple não está simplesmente realizando binning de chips — um processo em que um chip A18 Pro seria feito, mas versões defeituosas com um núcleo com falha poderiam ser reembaladas como sendo o chip A18.

Com as diferenças evidentes nas fotos, parece que a Apple está projetando e produzindo dois chips diferentes, como já havia sido comentado antes do anúncio dos novos iPhones.

Publicidade

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro,10499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro-Max,12499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16,7799.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Plus,9499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac