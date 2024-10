Microsoft lança Office 2024 com novos recursos e aparência renovada

Três anos após o lançamento do Office 2021, a Microsoft liberou hoje o Office 2024, o qual inclui o Office Home 2024 (para usuários comuns) e o Office Home & Business 2024 (para pequenas empresas) — ambos com versões mais atualizadas dos softwares mais clássicos da suíte.

Compatíveis com Macs que suportam o macOS Ventura 13 ou mais recentes e PCs com os Windows 10 e 11, o Office Home 2024 (correspondente ao antigo Home & Student) conta com o Word, o Excel, o PowerPoint e o OneNote, enquanto o Office Home & Business 2024 inclui também com o Outlook.

Todos os apps contam com novidades em relação às versões anteriores. O cliente de emails, por exemplo, agora permite personalizar gestos de deslizar para a esquerda e a direita no Mac, bem como verificar automaticamente a existência de possíveis problemas de acessibilidade em emails.

O Excel, por sua vez, agora conta com novas opções de formatação em colagem para imagens e com a possibilidade de visualizar diferentes conjuntos de dados com matrizes dinâmicas em gráficos de atualização automática para capturar todos os dados quando as matrizes recalcularem.

O PowerPoint agora permite incorporar um feed de câmera ao vivo diretamente nos slides, bem como gravar narrações, animações, transições (entre outras coisas), enquanto o OneNote passa a contar com uma experiência aprimorada de tinta (incluindo uma visualização em tela cheia).

Além disso, os apps ganharam uma aparência baseada em princípios do Fluent Design, a possibilidade de adicionar imagens a partir de um dispositivo móvel, o suporte ao OpenDocument Format (ODF) 1.4 e a possibilidade de reagir a um comentário com um “joinha” (no Word e no PowerPoint).

No Brasil, o Office Home 2024 é vendido por R$750, enquanto o Office Home & Business 2024 sai por R$1.990. Ambos podem ser instalados em apenas um computador, mas só a versão mais completa pode ser utilizada legalmente para fins comerciais.

via The Verge