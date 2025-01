Mudança do iOS 18 no acesso a contatos pode prejudicar certos apps

Alguns desenvolvedores estão criticando uma mudança implementada no iOS 18 a qual, caso um aplicativo solicite acesso aos seus contatos, exibe a opção de escolher cada contato individualmente ao qual o software terá acesso.

Em uma reportagem do New York Times, foi levantada a hipótese do quão prejudicial essa “pequena” mudança pode ser para redes sociais, em especial as que estão sendo lançadas (e que ainda serão) agora e que necessitam do acesso aos contatos para melhorar seus recursos de descoberta.

Segundo Nikita Bier, fundador de uma startup de vídeos virais, os resultados disso podem ser “catastróficos” para as novas plataformas:

O compartilhamento de contatos caiu drasticamente desde que as mudanças do iOS 18 entraram em vigor e, para alguns aplicativos, o número de usuários compartilhando dez ou menos contatos reduziu até 25%. Um declínio de 25% no compartilhamento de contatos pode não parecer uma grande mudança. Mas para aplicativos sociais, a capacidade de conectar rapidamente novos usuários com seus amigos pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. O Facebook, por exemplo, descobriu durante seus primeiros dias que se os usuários adicionassem sete amigos dentro de 10 dias após a inscrição em uma conta, eles tinham mais probabilidade de permanecer do que os usuários que não o fizeram.

A decisão da Apple de alterar esse recurso, porém, faz sentido para o usuário em termos de privacidade — no entanto, é compreensível os problemas que isso pode gerar para aplicativos, principalmente os de redes sociais, que necessitam de dados como os de contatos dos usuários.