Novo desafio do Apple Watch convida usuários a cuidar da saúde mental

E cá estamos nós com mais um desafio do Apple Watch — desta vez, um inédito!

No próximo dia 10, usuários do relógio inteligente da Maçã poderão realizar uma atividade de no mínimo dez minutos no app Atenção Plena (Mindfulness) ou em outro software de saúde mental que registre dados no app Saúde (Health) para desbloquear uma série de novas figurinhas animadas para o iMessage.

A iniciativa tem como objetivo fazer os usuários prestarem mais atenção na sua saúde mental e separar um momento dos seus dias para cuidar desse aspecto tão importante de nossas vidas, o qual pode muitas vezes ser negligenciado.

Vamos nos conscientizar sobre todas as maneiras pelas quais podemos cuidar da nossa saúde mental. Em 10 de outubro, registre 10 minutos de atenção plena com qualquer aplicativo que adicione à Saúde para ganhar este prêmio.

Essa novidade vem logo após o desafio dos parques nacionais dos Estados Unidos, realizado no último mês de agosto. A Apple costuma promover esses “eventos” como uma forma de fazer os seus usuários engajarem em exercícios físicos e outras atividades.

