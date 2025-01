Sony revela novos fones de ouvido e alto-falante da linha LinkBuds

A Sony revelou os novos modelos da linha de fones de ouvido sem fio LinkBuds, prometendo uma experiência de áudio ainda mais imersiva e personalizada. A série, composta pelos modelos LinkBuds Open e LinkBuds Fit, traz diversas novidades em termos de design, qualidade de som e funcionalidades.

Publicidade

Em 2022, nós noticiamos o primeiro modelo da linha de fones aberto que a Sony havia revelado; este ano, a nova linha conta com três modelos: além dos referidos fones de ouvido, um alto-falante (o LinkBuds Speaker) mantendo o conceito inovador ao mesmo tempo que aperfeiçoou todas as qualidades dos seus antecessores.

LinkBuds Open

Os LinkBuds Open são a evolução do modelo original, com um design ainda mais compacto e leve. O formato aberto permite ouvir os sons do ambiente ao mesmo tempo em que desfruta da música — ideal para quem busca um fone de ouvido discreto e confortável para o dia a dia.

Além disso, o novo modelo conta com um driver de 11mm que proporciona graves mais profundos e um som mais rico. Outros recursos incluem conexão multiponto, bateria de até 22 horas de uso e resistência à água (classificação IPX4).

Domine o momento, online e offline, com um design de anel aberto que é confortável para usar durante todo o dia. Com recursos inteligentes convenientes, é mais fácil do que nunca acessar e desfrutar do seu entretenimento. Personalize seu LinkBuds Open com acessórios opcionais em uma variedade de cores para combinar com seu estilo.

São três opções de cores: preta, violeta e branca. O modelo está em pré-venda por US$200.

LinkBuds Fit

Os LinkBuds Fit são mais indicados para quem busca um ajuste mais seguro e um cancelamento de ruído eficiente. Com um design ergonômico e pontas auriculares personalizáveis, os fones se adaptam perfeitamente aos ouvidos. Em termos de bateria, eles têm uma duração de até 21 horas de reprodução total e resistência à água (classificação IPX4).

Publicidade

Além disso, os LinkBuds Fit contam com o processador V2 da Sony, presente nos modelos de alta performance da marca, garantindo uma qualidade de som excepcional e um cancelamento ativo de ruído de alta qualidade.

Os novos LinkBuds Fit x Olivia Rodrigo foram desenhados em colaboração com Olivia pensando em seus fãs. Esses fones de ouvido, em sua cor exclusiva, incluem 2 equalizadores personalizados ajustados por Olivia e seu produtor para uma audição ideal de seus álbuns GUTS e SOUR no serviço de streaming de música de sua escolha.​

Os LinkBuds Fit estão disponíveis também nas cores preta, branca e violeta, bem como na verde. Eles podem ser encomendados por US$200.

LinkBuds Speaker

Para completar a linha, a Sony lançou o LinkBuds Speaker, um alto-falante portátil que se integra perfeitamente aos fones de ouvido LinkBuds. Com um design compacto e elegante, o alto-falante oferece um som potente e claro, ideal para ouvir música em qualquer lugar.

Publicidade

Uma das principais novidades é a função de comutação automática, que permite transferir a reprodução dos fones de ouvido para o alto-falante de forma simples e intuitiva. Ademais, ele traz resistência à água (classificação IPX416) e uma bateria com duração de até 25 horas — além de suporte a carregamento rápido.

Disponível em cinza claro e preto, o alto-falante LinkBuds é uma novidade na série LinkBuds, combinando design elegante e funcionalidade para complementar qualquer estilo de interior! Ele oferece um som nítido e detalhado, perfeito para músicas, audiolivros ou podcasts. Uma base elegante para carregamento rápido e uma alça removível para fácil transporte ou suspensão estão incluídas.

Disponível nas cores preta e cinza-claro, o LinkBuds Speaker está disponível por US$180.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.