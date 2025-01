Suspeitos de matar entregador de um iPhone são presos na Índia

A polícia de Lucknow, no norte da Índia, prendeu dois homens envolvidos no assassinato do entregador Bharat Sahu, de 30 anos, após ele entregar um iPhone. As informações são do site britânico The Independent.

Os suspeitos, identificados como Gajanan e Akash, teriam encomendado o aparelho pelo site Flipkart e escolheram a opção de pagamento na entrega (Cash on Delivery, ou COD), um método comum de compra na região.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na segunda-feira passada, 23 de setembro, quando Sahu foi até a residência de Gajanan, no bairro de Chinhat, para entregar um iPhone avaliado em 150 mil rupias indianas (cerca de R$9,7 mil); o modelo não foi especificado.

Chegando ao local, o entregador foi surpreendido pelos dois homens, que o teriam estrangulado e colocado o corpo dele em um saco. Câmeras de segurança registraram quando um dos suspeitos carrega o corpo em uma motoneta.

Preocupados com o desaparecimento, familiares de Sahu registraram um boletim de ocorrência dois dias depois. O corpo da vítima foi encontrado boiando no Canal Indira, dias depois do crime.

A partir da análise dos registros de chamadas do celular da vítima, a polícia localizou o número de Gajanan e iniciou as investigações. Durante a prisão de Akash, ele confessou o crime, mas não explicou o motivo exato do assassinato.

Embora a motivação não tenha sido esclarecida, acredita-se que o crime tenha sido cometido para evitar o pagamento do iPhone, cujo valor é considerado elevado. A polícia, contudo, não descarta outras linhas de investigação.

A Flipkart, plataforma na qual a compra foi realizada, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Em entrevista ao India Today, os parentes de Sahu disseram que a empresa ainda não entrou em contato com eles. As investigações seguem em andamento.

via AppleInsider