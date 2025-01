Tim Cook embolsará US$50,3 milhões com nova venda ações da Apple

O CEO da Apple, Tim Cook, embolsará cerca de US$50,3 milhões após vender [PDF] quase 224 mil ações da empresa, segundo um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, ou SEC).

A venda faz parte de um prêmio de desempenho concedido a Cook pelo retorno da Maçã em relação a outras empresas do S&P 500, o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. A transação é rotineira, já que Cook costuma vender ações nessa época do ano.

De acordo com o MacRumors, Cook ainda deverá receber mais 219.502 ações da Apple; a quantidade exata, porém, dependerá do desempenho da companhia entre 2025 e 2027, podendo chegar a 200% se for excelente — ou menos, se o desempenho for insatisfatório.

Até o início de 2024, Cook já detinha mais de 3 milhões de ações da Apple, além de 1,3 milhão de unidades restritas de ações (RSUs), que ainda não foram liberadas. Essas ações não vendidas têm atualmente um valor superior a US$500 milhões.

A maior parte da remuneração de Cook vem das concessões de ações. Em 2023, além do salário base de US$3 milhões, ele recebeu US$47 milhões em prêmios de ações, um bônus de US$10,7 milhões e US$2,5 milhões em compensações adicionais. Essas compensações incluem benefícios como contribuições para aposentadoria, seguro de vida, custos com segurança pessoal e até gastos com viagens privadas.

Além de Cook, também venderam ações os seguinte executivos da Apple: a vice-presidente sênior de varejo e pessoas [PDF], Deirdre O’Brien; a diretora jurídica [PDF], Katherine Adams; e o diretor de operações [PDF], Jeff Williams. Somados, os valores embolsados por eles chegam a US$41 milhões.