Transcrições do Apple Podcasts ganham suporte ao português (Brasil e Portugal)

Desde o iOS/iPadOS 17.4, o app Podcasts é capaz de gerar transcrições dos programas em tempo real, dando aos usuários a chance de acompanhar os episódios por texto e até pular para uma parte específica da conversa tocando em um trecho qualquer.

Esse recurso estava disponível até agora apenas para os seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês e alemão. Isso, no entanto, acaba de mudar.

Em um email enviado para criadores, a Apple confirmou hoje que está expandindo a lista de idiomas suportados pelo recurso de transcrições. Entre as opções adicionadas pela empresa, estão:

Dinamarquês

Finlandês

Holandês

Italiano

Norueguês

Português de Portugal

Português do Brasil

Sueco

Como o recurso não depende de inteligência artificial para funcionar, todos os iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 17.4 ou superior poderão aproveitar as transcrições nesses novos idiomas. Além disso, ele também funcionará mesmo se um episódio de um podcast conter mais de um idioma ao longo de sua duração.

Vale notar também é possível usar as transcrições para fazer uma busca no texto de um podcast, dispensando a necessidade de ter que navegar pela linha do tempo do player até encontrar o trecho desejado.

Ótima notícia, não? 🙂 Estamos ansiosos para conferir as transcrições automáticas do MacMagazine no Ar…