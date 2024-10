“Wolfs” já é o filme mais assistido do Apple TV+ de todos os tempos; longa vai bem no Brasil

“Lobos” (“Wolfs”), filme estrelado por George Clooney e Brad Pitt que estreou recentemente no catálogo do Apple TV+, aparentemente vem rendendo bons frutos para o serviço de streaming.

De acordo com informações obtidas pelo Deadline, o longa já é o filme mais assistido da história da plataforma, tendo incrementado a audiência do serviço em cerca de 30% em relação à semana anterior.

Ainda segundo o site, o Brasil está na lista de países e regiões com os maiores índices de visualização do longa, a qual ainda inclui Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Itália, México e Reino Unido.

O chefe da divisão de filmes originais do Apple TV+, Matt Dentler, comemorou os resultados afirmando que foi uma decisão fácil para o serviço aceitar a proposta para produzir o filme, que é estrelado por dois vencedores do Oscar.

Agora, o público escolheu massivamente fazer de “Wolfs” parte de seu fim de semana, tornando o filme um blockbuster global. Sempre consideramos o Apple TV+ como o lar dos artistas mais talentosos do mundo para criar e entregar seu melhor trabalho, e é emocionante ver o público abraçar isso de forma tão impressionante.

“Wolfs”, vale recordar, acompanha dois solucionadores rivais que são contratados para remover um corpo da cena de um crime — o que faz com que eles se vejam obrigados a trabalhar em equipe para lidar com uma série de eventos inesperados.

Reveja o trailer da produção:

