Anker anuncia fones Soundcore Liberty 4 Pro com estojo inteligente, áudio Hi-Fi e mais

A Anker lançou seus novos fones de ouvido sem fio Soundcore Liberty 4 Pro, os quais incluem cancelamento de ruído aprimorado e carregamento mais rápido do que seus antecessores. A maior mudança, porém, está no estojo atualizado com uma tela para mostrar a duração da bateria ou ajustar as configurações dos fones rapidamente — à la JBL.

Em relação à oferta da concorrente supracitada, porém, a tela do estojo de recarga dos Liberty 4 Pro é mais limitada, com uma pequena barra de toque abaixo dela que pode ser deslizada para ajustar o cancelamento ativo de ruído ou ativar o modo de transparência.

Com relação aos fones de ouvido em si, eles combinam um driver de graves de 10,5 milímetros com um tweeter menor revestido de titânio de 4,6mm, enquanto o ANC é alimentado por seis microfones (três em cada fone) mais um sensor barométrico que leva em consideração a mudança da pressão para melhor desempenho em voos.

Os fones de ouvido suportam Bluetooth 5.3, conexões multiponto e os codecs SBC, AAC e LDAC — embora este último só possa ser usado quando emparelhado a um dispositivo Android.

Há, ainda, suporte a áudio espacial, inclusive com a capacidade de rastrear os movimentos da cabeça, enquanto a classificação IPX5 significa que você não precisa se preocupar caso os fones entrem em contato com a água.

Segundo a fabricante, uma carga completa fornece até 10 horas de reprodução com o ANC desligado — ou 7,5 horas com ele ligado. Isso aumenta para 40 horas quando considerada a carga do estojo de carregamento (30 horas com ANC).

O estojo de recarga possui entrada USB-C e também oferece suporte a carregamento sem fio. Os fones incluem pontas de silicone em tamanhos variados.

Eles agora estão disponíveis na loja online da Anker e na Amazon americana, por US$130, em três opções de cores: preta brilhante, branca e azul claro brilhante.

