Apple expande rotas de bicicleta do Mapas para a Nova Zelândia

E a Apple segue expandindo as rotas de bicicleta do seu aplicativo Mapas (Maps) para mais países. Agora, segundo informações do MacRumors, foi a vez da Nova Zelândia de receber o recurso.

Introduzidas lá no iOS 14 (lançado em 2020), as rotas de bicicleta — como o seu próprio nome diz — fornecem informações sobre rotas para ciclistas, incluindo detalhes como elevação e tráfego.

Liberado primeiro nos Estados Unidos, o recurso está disponível agora em 12 países e regiões. A Apple, inclusive, mantém uma página no seu site oficial com os locais onde as rotas de bicicleta podem ser acessadas — embora ainda não tenha a atualizado para incluir a Nova Zelândia.

Em maio, as rotas de bicicleta foram expandidas para os Países Baixos e, em março para cidades na Bélgica e na Áustria. Um pouco antes, em fevereiro, o recurso chegou à Suíça e à Suécia. Ao ser lançado, usuários recebem notificações sobre a novidade.

Infelizmente, ainda não temos nenhuma previsão de quando as rotas de bicicleta deverão ser lançadas no Brasil ou em Portugal.