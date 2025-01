Beta do WhatsApp para iOS ganha novo indicador de digitação e atalhos para mídias

O WhatsApp está de volta com mais duas mudanças incrementais que estão sendo testadas na versão beta do mensageiro para iOS. A primeira delas tem a ver com o indicador de digitação do app, enquanto a segunda introduz uma nova forma de acessar a mídia de uma conversa.

Como notado pelo WABetaInfo, o WhatsApp começou a liberar para testadores um novo indicador de digitação que fica dentro da interface do chat, e não mais na barra superior logo ao lado da foto do contato ou de um grupo. Essa novidade está presente na versão 24.20.10.73 do mensageiro, disponível no TestFlight.

O novo indicador é animado e aparece como uma mensagem na conversa, com a foto do usuário que está digitando do lado esquerdo. Ele também vale para mensagens de áudio, como é possível notar na imagem abaixo — nesse caso, as reticências são substituídas pelo ícone de um microfone.

Um detalhe interessante é que essa novidade também vale para conversas em grupo, de modo que, caso mais de uma pessoa esteja compondo uma mensagem, mais de uma foto de perfil aparecerá ao lado esquerdo do indicador. Assim, é possível ter uma melhor noção de exatamente quantas pessoas estão engajando em uma conversa em um determinado momento, já que o antigo indicador só era capaz de exibir o nome de uma pessoa por vez.

E por falar no antigo indicador, ele foi completamente removido pelo WhatsApp nessa nova versão — provavelmente como uma forma de manter a consistência no app.

É esperado que esse novo indicador seja liberado para mais testadores nos próximos dias, tanto no iOS quanto no Android. Ele ainda não tem previsão para chegar ao público geral.

Visualizar mensagens de mídia do chat

Também de acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar na versão 24.20.10.72 do seu app um novo botão na tela de visualização de mídias com dois atalhos que buscam acelerar a navegação.

Representado por um ícone circular com três pontos em seu interior, esse botão traz um atalho que deixa o usuário visualizar todas as mensagens de mídia de uma conversa de uma só vez e outro que o leva para a respectiva mensagem de uma mídia no chat.

Há algum tempo, vale notar, o WhatsApp já deixa usuários responder a mensagens diretamente do visualizador de mídias, livrando-os de ter que procurá-las manualmente na conversa para tal. Agora, também é possível voltar para uma mensagem específica sem passar por esse mesmo processo.

Essa novidade, assim como o novo indicador de digitação, está disponível para alguns testadores e deverá chegar para mais pessoas em alguns dias. Também não há previsão de quando esses atalhos serão lançados para todos na versão estável do WhatsApp.