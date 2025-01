Como desativar os gestos com a cabeça nos AirPods

Donos de AirPods ganharam um recurso bem interessante neste ano, ideal para quem costuma usar as interações com a Siri para atender ou realizar chamadas, interagir com as suas mensagens, administrar as suas notificações e outros.

Agora, é possível fazer tudo isso usando gestos de balançar a cabeça de cima para baixo para confirmar e para os lados para negar/declinar. O recurso, vale observar, só está disponível nos AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído) e nos AirPods Pro 2.

Mesmo sendo muito útil, isso pode acabar sendo inconveniente em alguns casos, como naqueles momentos em que você esteja em movimento, por exemplo. Felizmente, a Apple permite desativar isso facilmente. Veja como! 🙂

Como desativar os gestos com a cabeça dos AirPods pelo iPhone/iPad

Com os AirPods conectados ao dispositivo, abra os Ajustes, toque no nome deles (na parte superior) e vá até “Gestos com a Cabeça”.

Lá, desmarque a chave ao lado de “Gestos com a Cabeça” para desativar isso completamente.

Como desativar os gestos com a cabeça dos AirPods pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique nos AirPods (na barra lateral esquerda). Na seção “Gestos com a Cabeça”, desative a chave ao lado dessa opção.

Fácil, não?! 🙂‍↕️🙂‍↔️

