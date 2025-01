Controle da Câmera dos iPhones 16 ajuda a reduzir distrações na tela, diz designer da Apple

Os designers Johnnie Manzari (da equipe de interfaces humanas da Apple) e Rich Dinh (diretor sênior de design de produto da empresa) falaram sobre o… design do Controle da Câmera, botão dedicado à captura de fotos e vídeos dos novos iPhones, durante conversa no podcast Design Tangent.

Tendo liderado a equipe de design de todas as 16 gerações dos smartphones da Maçã, Dinh afirmou que o Controle da Câmera foi pensado nos mínimos detalhes, começando pelo fato de que ele é nivelado à lateral dos aparelhos, fazendo com que o manuseio dos iPhones permaneça semelhante ao que era antes.

Mesmo com esse nivelamento, no entanto, ele conta com uma espécie de chanfro para que o usuário tenha a experiência de pressioná-lo de forma intermediária ou completa — uma atenção tátil que é complementada graças ao uso de materiais premium (como safira e aço inoxidável) em sua construção.

Manzari explicou que, ao utilizar um sensor de força e um capacitivo, foi possível fazer o botão suportar uma série de ajustes, os quais vão desde a composição até a exposição — um nível de controle e personalização que elevaria a câmera do iPhone a outros patamares em relação a outros aparelhos.

Outro benefício que o Controle da Câmera traz ao iPhone, segundo Dinh, é a redução de distrações na tela — uma vez que o controle do zoom passa a se concentrar na ponta dos dedos e evita que uma interface dedicada obstrua a projeção do que pretende se capturar com a câmera.

Naturalmente, os designers também destacaram que novidades como o Controle da Câmera são resultado de um intenso trabalho em conjunto a outras equipes, que envolve (obviamente) não apenas o time de design, como também os de sensores, arquitetura, etc.

