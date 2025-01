Dupla é presa após trocar milhares de iPhones falsos por modelos originais nos EUA

Dois homens foram sentenciados à prisão nos Estados Unidos por comandar um esquema de fraude que causou um prejuízo de US$2,5 milhões para a Apple.

Haotian Sun e Pengfei Xue, ambos com 33 anos de idade, terão que cumprir penas de 57 meses (4 anos e 9 meses) e 54 meses (4 anos e 6 meses), respectivamente, em liberdade supervisionada. O primeiro também terá que pagar uma multa de US$1.072.000, enquanto o segundo terá que arcar com uma restituição de US$397.800.

De acordo com a Justiça dos EUA, a fraude consistia na troca de dummies extremamente realistas de iPhones em Apple Stores por modelos originais. Esses dispositivos falsos não funcionavam, mas contavam com números de série de iPhones genuínos e cobertos pelo AppleCare+.

Como os técnicos da Apple não conseguiam fazer os dummies ligar, eles eram prontamente substituídos por modelos novos e funcionais. Estima-se que essa fraude tenha sido repetida cerca de 5 mil vezes entre os anos de 2017 e 2019 pela dupla, que recebia os iPhones falsos de Hong Kong.

A Justiça determinou que Sun e Xue devolvessem apenas o dinheiro que conseguiram com a venda dos aparelhos originais em vez de compensar a Apple pelo prejuízo total.

Essa, vale notar, não é a primeira que vemos esse tipo de golpe ser aplicado contra a Maçã. No início do ano, por exemplo, dois irmãos foram presos nos EUA após causarem cerca de US$6 milhões em prejuízo com a troca de dummies por iPhones funcionais.

