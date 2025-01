Google Lens agora pode realizar buscas por vídeo e voz com o Gemini

O Google Lens foi atualizado hoje com novidades que permitem pesquisas com vídeos curtos e comandos de voz. Liberadas globalmente, as novas funções exigem inscrição no Search Labs e estão disponíveis apenas em inglês, por ora.

A novidade principal é a busca por vídeo. Se um usuário estiver em um aquário, por exemplo, e se deparar com um grupo de peixes nadando juntos, ele pode gravar um vídeo e perguntar: “Por que esses peixes estão nadando em círculo?”

O Google Lens, utilizando o Gemini, analisará o vídeo como uma sequência de quadros e, com base na pergunta, fornecerá uma Visão Geral (Overview) com a explicação, links relacionados e outras informações relevantes da internet.

O novo recurso de vídeo evoluiu para processar múltiplos quadros em sequência, oferecendo respostas com base no contexto visual e textual — mas ainda não identifica sons, algo que está em desenvolvimento para futuras atualizações.

Além das buscas por vídeo, o Lens agora consegue responder a perguntas feitas por voz ao capturar uma imagem. Basta o usuário apontar a câmera para um objeto, pressionar o botão de captura e perguntar, por exemplo, “Que tipo de flor é essa?”.

A IA também foi integrada ao Lens para melhorar a experiência de compras. Antes, os usuários tiravam fotos de produtos e encontravam imagens parecidas online. Agora, a busca mostra preços, avaliações, disponibilidade e links de compra. Se o usuário fotografar um objeto, poderá comparar preços e ver onde o produto está à venda.

Mais avanços com IA na Busca e novas maneiras de explorar conteúdos

O Google também anunciou atualizações para as páginas de resultados de busca organizadas por IA.

Inicialmente lançadas nos Estados Unidos, essas novas páginas usam o Gemini para apresentar uma visão mais dinâmica e interativa dos resultados, agrupando informações por categorias — como ingredientes, vídeos e dicas práticas de uma receita.

Essa organização visa tornar a experiência de busca mais intuitiva e visual. O novo layout das Visões Gerais (Overviews) geradas por IA agora inclui links destacados diretamente dentro do texto, facilitando a navegação para sites de interesse.

Durante os testes realizados, o Google observou um aumento no tráfego para páginas parceiras e um maior engajamento dos usuários. Isso, portanto, levou a empresa a expandir o design globalmente.