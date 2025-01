iPadOS 18.0.1 chega com correção para iPads Pro (M4); iOS 18.0.1, macOS 15.0.1, watchOS 11.0.1 e visionOS 2.0.1 também são liberados

A Apple liberou, agora há pouco, o iOS 18.0.1 (compilação 22A3370 ) e o iPadOS 18.0.1 (idem), trazendo correções importantes para diversos bugs relatados pelos usuários desde a chegada do iOS/iPadOS 18, que aconteceu no mês passado.

Também foram disponibilizados o macOS Sequoia 15.0.1 (compilação 24A348 ), o watchOS 11.0.1 ( 22R361 ) e o visionOS 2.0.1 ( 22N342 ) para todos os usuários de aparelhos compatíveis.

Correções

Uma das principais correções do iOS 18.0.1 resolve o problema com a sensibilidade da tela em alguns iPhones 16 e modelos mais antigos. Usuários relataram que o display não respondia corretamente quando um dedo estava pressionando a borda.

Outro problema corrigido foi um bug no Mensagens (Messages). Ele causava congelamentos ao compartilhar um mostrador do Apple Watch, fazendo o app travar consecutivamente tanto para o remetente quanto para o destinatário.

A Apple também consertou um problema grave que travava os iPads Pro com chip M4 ao atualizar para o iPadOS 18. Após suspender a distribuição do update para os modelos, a empresa lançou o iPadOS 18.0.1 visando resolver a falha.

Enquanto isso, o watchOS 11.0.1 corrige um problema que poderia fazer o aplicativo Música (Music) travar, bem como outro que poderia fazer a bateria descarregar mais rápido do que o esperado. Há também uma correção para um bug que poderia fazer a tela sensível ao toque não responder nos modelos mais recentes e de um que poderia causar reinicializações inesperadas.

Eis os changelogs completos dos sistemas:

Notas de liberação do iOS 18.0.1 Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPhone, como as seguintes: Em alguns modelos de iPhone, o desempenho podia ser afetado devido a um problema de alocação de memória.

A tela sensível ao toque podia ficar temporariamente inativa em certas circunstâncias nos modelos de iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

A câmera podia congelar ao gravar vídeos 4K no modo macro com a Ultra‑angular com o HDR desativado nos modelos de iPhone 16 Pro.

O app Mensagens podia ser encerrado inesperadamente durante uma resposta a uma mensagem com um mostrador compartilhado do Apple Watch. Notas de liberação do iPadOS 18.0.1 Esta atualização permite a instalação do iPadOS 18 no iPad Pro com chip M4 e inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPad, como: Em alguns modelos de iPad, o desempenho podia ser afetado devido a um problema de alocação de memória.

O app Mensagens podia ser encerrado inesperadamente durante uma resposta a uma mensagem com um mostrador compartilhado do Apple Watch. Notas de liberação do watchOS 11.0.1 Esta atualização inclui correções de bugs para o seu Apple Watch, incluindo: O Apple Watch pode reiniciar inesperadamente para alguns usuários

O aplicativo Música pode fechar inesperadamente ao carregar mídia

A bateria pode descarregar mais rápido do que o esperado

A tela sensível ao toque pode ficar temporariamente sem resposta para alguns usuários do Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2

As mensagens podem fechar inesperadamente ao responder a uma mensagem com um mostrador compartilhado do Apple Watch

Abaixo, os links diretos para download do iOS/iPadOS 18.0.1:

Em um documento de suporte, a Apple também detalhou duas correções de segurança incluídas no iOS/iPadOS 18.0.1. Uma delas envolvia a captura de áudio nos iPhones 16 (todos os modelos), enquanto a outra afetava todos os dispositivos compatíveis com o iOS 18 e fazia com que o VoiceOver lê-se em voz alta uma determinada senha.

Vale lembrar que essa atualização chega semanas antes do lançamento do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS Sequoia 15.1. Embora sem uma data oficial, os sistemas estão em fase de testes desde julho passado e serão as próximas grandes atualizações da Maçã — eles ele, inclusive, trarão as primeiras funções da Apple Intelligence.