NBA 2K25 e mais três jogos chegam ao catálogo do Apple Arcade

Chegaram hoje ao catálogo do Apple Arcade nada menos que quatro novos jogos — metade dos novos títulos anunciados para a plataforma no início do mês passado.

Na lista de estreias, está o aguardado NBA 2K25 Arcade Edition, bem como os games Food Truck Pup+, Furistas Cat Cafe+ e Smash Hit+.

Vamos conferir um pouco sobre cada um dos novos games?

NBA 2K25 Arcade Edition

Grande estrela da rodada, NBA 2K25 Arcade Edition (como o próprio nome indica) é a versão para o Apple Arcade da mais nova edição do consagrado game de basquete, lançado para PCs com Windows e consoles no início do mês passado.

No serviço da Apple, é possível desafiar amigos do Game Center em partidas individuais ou com até três jogadores, desbloquear missões e se conectar com as grandes estrelas da maior liga de basquete do mundo.

Esse paraíso completamente explorável da cultura do basquete traz aos jogadores do Apple Arcade uma nova área com quadras e lojas internas e externas, enquanto desenvolvem suas carreiras e habilidades com partidas competitivas.

Além disso, o game conta com atualizações no MyCAREER e no The Association, bem como com novas fórmulas de personalizar os personagens e um modo Greatest reformulado para permitir aos jogadores reviver momentos decisivos.

Food Truck Pup+

Versão especial de Food Truck Pup: Chef Cocina, Food Truck Pup+ é um “jogo fofinho onde você cuida de uma creperia com cachorrinhos”, dando aos jogadores a chance de passar bons momentos com os melhores chefs caninos do pedaço.

No game, é preciso se dedicar a criar a creperia internacional do zero, bem como há a possibilidade de projetar suas próprias lojas, escolher roupas modernas e até mesmo contratar outros chefs caninos para ajudar seu negócio a crescer.

Prepare crepes em um jogo de culinária e redecore sua loja com seus móveis favoritos. Vista roupas adoráveis em seus cãezinhos, Shiba Inu, Labrador, Beagle e outras raças, todos desenhados em pixel art.

Food Truck Pup+ conta ainda com uma série de missões, as quais aumentam o nível da loja do jogador ao serem completadas, bem como incrementam automaticamente o preço dos alimentos vendidos.

Furistas Cat Cafe+

Se no game anterior tínhamos uma creperia comandada por cachorrinhos, Furistas Cat Cafe+ segue uma ambientação parecida (apesar da proposta diferente): o cenário principal é uma cafeteria e os nossos protagonistas são gatos.

Versão de Furistas Cat Cafe especialmente para o Apple Arcade, o game tem como premissa ajudar os gatinhos a se conectar com seus tutores ideais, bem como permite aos jogadores expandir sua coleção de gatos.

Adote diferentes gatos fofinhos, ajude seus clientes a encontrarem o parceiro ideal e personalize seu café para deixar todo mundo feliz! Furistas Cat Cafe traz gatinhos com personalidades da vida real que vão derreter o seu coração.

Os jogadores podem exercitar a criatividade e projetar ambientes acolhedores e especiais para os clientes da cafeteria, bem como se conscientizar a respeito da adoção responsável dos animais.

Smash Hit+

Também versão de um game homônimo disponível na App Store, Smash Hit+ leva os jogadores a uma jornada envolvente na qual eles devem se mover em sincronia com o som e explorar novas formas de aplicar física destrutiva.

O game oferece uma experiência visual única, a qual é criada por 50 salas e 11 estilos gráficos exclusivos, os quais inspiram os jogadores na dedicação para superar os obstáculos desafiadores que surgirem pelo caminho.

Essa experiência exige foco, concentração e precisão, não só para se movimentar mais rápido que puder, mas também para quebrar os belos objetos de vidro que ficam seu caminho.

Com seis modos diferentes, os quais permitem adaptar a experiência para qualquer humor, Smash Hit+ conta com um modo multijogador que permite desfrutar de toda a aventura proporcionada ao lado de amigos e colegas.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

