Novo iPhone SE poderá ter bateria bem melhor graças ao modem 5G da Apple

Conforme relatado pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) recentemente, a Apple estaria trabalhando para lançar a quarta geração do iPhone SE em 2025. Agora, fontes ouvidas pelo 9to5Mac corroboraram essa informação bem como algumas possíveis novidades do famigerado dispositivo.

Como já ventilado, a fonte indica que o novo SE contará com um display OLED com resolução de 1170×2532 pixels — mesma especificação do iPhone 14. Também foi revelado que o novo modelo terá Face ID — removendo de vez o botão de Início e o Touch ID dos iPhones. Por outro lado, ainda não será desta vez que o SE ganhará a interface da Ilha Dinâmica (Dynamic Island), que permanecerá exclusiva da linha principal de iPhones.

Outro detalhe interessante é a possibilidade de a Apple Intelligence ser compatível com ele — algo que só será possível graças ao uso do chip A18 — o mesmo presente no iPhone 16, com uma GPU de cinco núcleos.

Já a câmera terá uma grande evolução, ganhando a mesma lente grande-angular de 48 megapixels dos iPhones 15 — a qual permitirá zoom óptico de até 2x (via crop no sensor) — bem como a câmera frontal de 12MP.

O grande destaque desse modelo, entretanto, será o primeiro modem 5G da Apple. Embora algumas informações apontavam que os testes com os modems próprios da Apple aparentavam ser bastante falhos, a companhia parece certa de que o próximo iPhone SE pode ser uma boa opção para o primeiro teste do seu componente.

Um detalhe pertinente que o 9to5Mac trouxe foi que o novo modem deverá reduzir drasticamente o consumo da bateria, em especial quando o modo de pouca bateria estiver ativado no dispositivo.

Ao que tudo indica, o próximo iPhone SE será anunciado nos primeiros meses de 2025 e será um pouco mais caro que seus antecessores, podendo custar entre US$460 e US$500 — ante os US$430 do modelo atual.

