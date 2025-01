Oura Ring 4 é lançado com novos tamanhos e sensores aprimorados

A Oura anunciou hoje o Oura Ring 4, o qual possui um design mais fino, sensores com precisão aprimorada e mais tamanhos. Ademais, o aplicativo Oura recebeu um redesenho completo para organizar melhor a série de novos recursos introduzidos.

A princípio, o Oura Ring 4 não parece muito diferente do modelo anterior — mas as mudanças estão, por exemplo, no novo acabamento de titânio e também no formato completamente redondo, sem borda plana. Talvez o mais notável seja que os sensores não são mais salientes, já que eles foram rebaixados de modo a ficarem mais planos, melhorando o conforto durante o uso.

A Oura também está expandindo as opções de tamanho do seu anel, disponibilizando-o em variações que vão de 4 a 15 — anteriormente, ele era limitado aos tamanhos 6 a 13.

As maiores mudanças, no entanto, estão na ponta do software. A Oura diz que seu novo algoritmo ajuda a resolver um grande problema com anéis inteligentes: o fato de que os dedos de cada pessoa são diferentes e os sensores podem não estar extraindo dados do ponto ideal.

Para resolver isso, o novo algoritmo aumenta o número de caminhos de sinal de 8 para 18 — possibilitando que ele escolha qual sinal é melhor em um determinado momento. Além da melhor precisão, a empresa disse que o novo algoritmo também melhora a vida útil da bateria para até 8 dias, dependendo do tamanho do anel.

Quanto ao aplicativo redesenhado, ele agora possui três seções: Hoje (Today), Sinais Vitais (Vitals) e Minha Saúde (My Health). A primeira mostra um resumo dinâmico de seus dados biométricos, dependendo do tempo e das metas de saúde do usuário; a segunda permite que os usuários se aprofundem em métricas e pontuações, enquanto a terceira se concentra em tendências de longo prazo.

A Oura também está reformulando a métrica para calcular o estresse diurno e adicionou, ainda, detecção automática de atividade para 40 tipos diferentes de exercícios.

O Oura Ring 4 está disponível na pré-venda por US$350. A Oura também confirmou que o preço de sua assinatura (US$6/mês ou US$70/ano) não aumentará.