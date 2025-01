Protótipo raro do Macintosh poderá ser arrematado por mais de US$100 mil

Um raríssimo protótipo do Macintosh, fabricado em 1983, está sendo leiloado pela casa de leilão Bonhams, com previsão de ser arrematado por mais de US$100 mil.

Publicidade

Com protótipos também do mouse e do teclado do computador, a máquina conta com uma placa lógica 820-0086-00 protegida por direitos autorais, bem como uma placa adaptadora 512 EPROM.

Além de diferenças básicas de construção, o que faz o protótipo ser raro mesmo é a presença do drive de disquete “Twiggy” de 5,25 polegadas, utilizado no computador nos estágios iniciais de desenvolvimento.

O disco é diferente do que foi utilizado pela Apple no modelo final, o Macintosh 128K, o qual foi lançado no ano seguinte pela Maçã e contava com drives de disquete de 3,5″ e 400K de capacidade.

Após a equipe da Apple concluir a versão com o disquete de 3,5″, mais robusta e poderosa que o de 5,25″, Steve Jobs teria ordenado a destruição dos protótipos “Twiggy” — o que explica a sua raridade.

Publicidade

Como foi utilizado no desenvolvimento do software de demonstração do computador, o sistema do Macintosh “Twiggy” conta com aplicativos que exibem instruções de Jobs sobre o uso da máquina.

O leilão acontecerá entre os dias 13 e 23 de outubro.

via AppleInsider