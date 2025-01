Resultados do 4º trimestre fiscal de 2024 da Apple serão divulgados em 31/10

A Apple revelou hoje que divulgará seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2024 no dia 31 de outubro, uma quinta-feira (sim, bem no dia do Halloween), às 18h pelo horário de Brasília.

Esse período engloba, por exemplo, o início das vendas dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods — os quais foram anunciados no começo do mês passado e lançados dias depois.

Apenas como referência, no mesmo período de 2023, ela divulgou uma receita de US$89,5 bilhões, um lucro líquido de US$22,9 bilhões e ganhos por ação diluída de US$1,46.

O MacMagazine, como sempre, fará a cobertura completa do evento — anote na agenda ou assine o nosso calendário.