Smart Lock U300, da Aqara, chega com Matter e suporte a recursos da Apple Home

Anunciada no começo deste ano, a Smart Lock U300 foi lançada hoje pela Aqara. Trata-se da sua primeira fechadura inteligente com o formato de alavanca. Própria tanto para uso externo quanto interno, ela foi projetada para portas que têm uma maçaneta, mas não trava — como as de garagem, escritórios domésticos, salas de armazenamento, etc.

A nova fechadura é compatível com o protocolo Thread e, portanto, com o padrão Matter. Por isso, ela tem integração completa com outros dispositivos da Aqara e produtos feitos por terceiros — caso eles também tenham esses recursos, é claro. Isso também significa que é possível controlá-la por meio de sistemas como Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant e SmartThings (da Samsung).

A Smart Lock U300 também traz outro diferencial para usuários de dispositivos da Apple: a possibilidade de destrancá-la com um iPhone ou um Apple Watch mesmo se ambos estiverem sem bateria. Ela também pode ser desbloqueada com a ajuda do seu sensor de digitais embutido, através de uma senha (temporárias e permanentes), apps móveis, assistentes de voz e cartões NFC da Aqara.

Com essa fechadura, você nem precisa lembrar de trancar a porta ao passar por ela, uma vez que o dispositivo trata de trancá-la automaticamente sempre que você abre e fecha-a. Isso, no entanto, pode ser um pouco chato em eventos como festas ou reuniões familiares — e foi justamente por isso que a Aqara incluiu o Passage Mode, que deixa as pessoas passarem livremente enquanto esse recurso estiver ativado.

Alimentada por quatro pilhas AA, com autonomia prevista para até dez meses, a Smart Lock U300 tem proteção IPX4 contra respingos e jatos de água, além de ser capaz de aguentar temperaturas que vão desde -5°C até 55°C. Ela também alerta o usuário caso o nível de energia fique abaixo de 20%, mas também há uma porta USB-C e uma chave física para emergências.

A Smart Lock U300 já pode ser adquirida nas lojas da Aqara na Amazon dos Estados Unidos por US$230 e na do Canadá por CA$310, bem como em revendedores selecionados na América do Norte, na América do Sul, no sudeste asiático e na Oceania em breve. Ela foi lançada nas cores preta e prata, embora esta só estará disponível para compra no próximo trimestre.

Para mais informações sobre a Smart Lock U300, visite essa página.

