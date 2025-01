Spotify agora faz backup automático de músicas para reprodução offline

O Spotify anunciou hoje um novo recurso para permitir ouvir músicas quando não há uma conexão com a internet. Se atualmente a única opção é baixar as músicas manualmente enquanto conectado, agora os usuários contam com uma espécie de backup automático com tal finalidade.

O recurso Backup Offline, disponível somente para usuários Premium, não requer o download tradicional das músicas. Em vez disso, o aplicativo seleciona as faixas na fila e as que foram reproduzidas recentemente e cria periodicamente uma playlist de fácil acesso que é única para o usuário.

Para que ela possa ser acessada em momentos offline (como em um voo, por exemplo), o app se aproveita do cache que já é armazenado constantemente durante a reprodução — o qual permite justamente manter as músicas rolando em casos de instabilidade ou perda da conexão.

É possível filtrar facilmente entre as músicas para encontrar os títulos que atendem à sua vibe no momento ou escolher apenas entre músicas de determinado artista, humor ou gênero presentes na playlist — que se manterá sempre atualizada com novidades, com base no histórico recente.

Claro, baixar exatamente o que você pretende ouvir continua sendo a melhor opção para a reprodução offline, mas o Backup Offline pode ser útil especialmente quando você esquecer de baixar seus áudios favoritos, sendo uma alternativa a mais em casos de perda de conexão.

Usar o recurso é muito fácil, uma vez que ele aparecerá automaticamente na aba Início sempre que o smartphone estiver offline — embora seja possível também adicionar a playlist à biblioteca. É preciso estar com a reprodução offline ativada e ter ouvido mais de cinco músicas recentemente.

O Backup Offline está sendo liberado para usuários do iOS nesta semana, após testes positivos com usuários no último ano. O recurso também conta com suporte ao CarPlay.

via TechCrunch