Status do WhatsApp ganham opções de curtidas e menções privadas

No mês passado, comentamos os testes do WhatsApp de uma opção para curtir Status. Agora, o mensageiro oficializou a liberação dessa novidade para todos.

Assim como no Instagram, a opção de curtida no Status é representada por um emoji de coração, localizado na barra inferior do aplicativo — ao lado do campo para responder a uma publicação.

Quando um Status é curtido, o criador recebe uma notificação e poderá ver as curtidas junto aos dados de visualização da publicação. Ao contrário do Instagram, as curtidas de Status são privadas — ou seja, apenas a pessoa que publicou pode ver quem curtiu. Além disso, não há contador público de curtidas.

O WhatsApp também liberou hoje uma opção de menções nos Status, permitindo que os usuários mencionem até cinco amigos em suas publicações temporárias — com a possibilidade de que ninguém saiba que alguém foi marcado.

Isso porque a menção permanece oculta dos demais usuários, mantendo a privacidade tanto do remetente quanto do destinatário. Além disso, os contatos mencionados podem facilmente compartilhar os Status em suas próprias contas, mantendo a privacidade do criador original.

Os novos recursos já estão disponíveis para alguns usuários na versão mais recente do WhatsApp para iOS — e serão lançados para ainda mais pessoas nas próximas semanas.