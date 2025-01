YouTube permitirá Shorts com até 3 minutos em breve

Por meio do seu blog oficial, o YouTube anunciou hoje que liberará uma atualização no dia 15 de outubro a qual passará a permitir vídeos com até três minutos de duração nos Shorts — novidade que certamente visa tornar sua concorrência com o TikTok mais parelha. Atualmente, o aplicativo chinês permite fazer o upload de vídeos pré-gravados de até uma hora de duração.

O YouTube também afirmou que os Shorts com essa duração só se aplicam a vídeos com proporção quadrada ou mais altos (verticais). Segundo a plataforma, o recurso de vídeos mais longos foi algo fortemente solicitado por criadores.

Outra novidade revelada para os Shorts é a uma nova interface simplificada, que deixa os ícones presentes na tela apenas com contorno e transparentes internamente, visando um maior conforto visual ao assistir a vídeos.

Outra novidade revelada pelo YouTube é a opção “Show fewer Shorts” (algo como “Mostrar menos Shorts”, em português), a qual fará que menos Shorts sejam exibidos no feed do YouTube temporariamente. Ela pode ser acessada ao tocar no ícone com os três pontos no canto superior direito de qualquer vídeo em uma grade de Shorts, como é possível ver abaixo:

Por fim, temos também uma nova página chamada “Trends” (“Tendências”, em tradução livre), que deixa você entender os tipos de conteúdo que têm feito sucesso no seu país.

Como dito acima, todas essas novidades chegarão ao aplicativo no dia 15/10, através de um update.