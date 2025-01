Apple planeja 4 novas lojas na Índia; iPhones 16 já são fabricados por lá

De acordo com informações obtidas pelo TechCrunch, a Apple planeja abrir quatro novas lojas na Índia em breve, bem como já começou a fabricar todos os iPhones 16 no país recentemente.

Segundo a reportagem, as futuras lojas da Maçã serão abertas em Bangalore, Pune, Deli (TCN) e Mumbai (que deverá ganhar sua segunda loja) — planos que foram confirmados pela vice-presidente sênior de varejo da Apple, Deirdre O’Brien:

Estamos entusiasmados para construir nossas equipes à medida que planejamos abrir mais lojas na Índia, porque somos inspirados pela criatividade e paixão de nossos clientes em todo o país. Mal podemos esperar para que eles [os clientes da Apple na Índia] tenham ainda mais oportunidades de descobrir e comprar nossos incríveis produtos e serviços, e se conectar com nossos membros da equipe extraordinários e experientes.

A Apple também continua com seus planos de diversificação dos locais de produção dos iPhones para além da China, já tendo começado a produção da atual linha completa (incluindo os modelos Pro) no país.

A empresa, de certa forma, corre contra o tempo, visto que a produção atual de smartphones na Índia está em cerca de 10-15% — uma porcentagem abaixo do esperado em relação às ambições da companhia.

De acordo com o banco JPMorgan, que fez a estimativa, a meta de concentrar cerca de 25% da produção de iPhones no país já no ano que vem, inclusive, foi adiada para 2027, demonstrando um ritmo mais lento dessa transição.

