Apple transmitirá estreia de Lionel Messi nos playoffs da MLS Cup de graça

Em ritmo de estreia de Lionel Messi nos playoffs da MLS Cup, a Apple anunciou que transmitirá a partida do Inter Miami CF (a equipe do craque argentino) gratuitamente pelo aplicativo Apple TV no dia 25 de outubro.

A partida também será transmitida em uma tela de aproximadamente 2.300 metros quadrados na Times Square, em Nova York (Estados Unidos). A Reuters, que trouxe essa informação, também disse que aqueles que estiverem no local assistindo ao jogo receberão “mimos”, embora não tenha revelado quais.

Essa estratégia da Apple pode ser muito benéfica para a empresa, uma vez que tem como objetivo popularizar ainda mais a Major League Soccer (MLS) e a presença de Messi no esporte americano — e, por consequência, o seu serviço de assinatura MLS Season Pass.

No ano passado, apesar de o Inter Miami CF ter conquistado o título da Leagues Cup, eles acabaram não se classificando para os playoffs — ou seja, essa é a primeira vez que Messi estará em uma partida dessa fase da MLS Cup pelo time.

A equipe da Flórida jogará em casa contra o vencedor de CF Montreal vs. Toronto FC, que se enfrentarão em uma partida de “wild-card” da Eastern Conference, marcada para 22 de outubro.

