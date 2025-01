Auditoria sobre acordo tributário entre Apple e Cupertino chega ao fim

No início do ano passado, falamos sobre um acordo firmado pela Apple com a prefeitura de Cupertino (sua cidade natal) envolvendo o pagamento de impostos que estava, desde 2021, na mira do Departamento de Administração de Impostos e Taxas da Califórnia (CDTFA, na sigla em inglês), nos Estados Unidos.

Acontece que esse acordo, firmado em 1998, estabelecia que todas as compras online de produtos da Apple no estado da Califórnia fossem tratadas como sido feitas em Cupertino, fazendo com que a parcela local de um ponto percentual do imposto estadual da Califórnia sobre vendas (que é de 7,25%) ficasse com a cidade, que também se encarregava de retornar ⅓ dos impostos para a Maçã.

Em novembro passado, porém, o Departamento entendeu que essa alocação de impostos era imprópria e disse que a Apple precisaria reembolsar US$20 milhões ao governo da Califórnia. A cidade de Cupertino, por sua vez, deveria reembolsar o estado em US$56,5 milhões.

Agora, no entanto, a situação está um pouco mais favorável à prefeitura da cidade natal da Maçã. Isso porque, segundo informações do San Jose Spotlight, o Departamento decidiu recentemente que a cidade poderá continuar com o dinheiro em impostos pago pela Apple até a data de início da investigação, colocando um fim nesse imbróglio.

Nem tudo são flores, porém, já que o município não vai mais poder receber esse dinheiro, o qual deverá ser redirecionado para outras jurisdições a partir do início de 2025. Em contrapartida, a cidade finalmente vai poder usar os US$77,5 milhões que separou do ano fiscal de 2024-25 por conta desse processo.

Como o processo havia causado um déficit de US$15 milhões para a cidade, essa determinação foi considerada uma vitória para as suas finanças. “Este definitivamente foi o melhor resultado que poderíamos ter imaginado. Já faz três anos [desde] que tudo isso começou, então estamos basicamente felizes com o resultado”, comentou Sheila Mohan, prefeita de Cupertino.