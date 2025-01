Como destacar palavras/frases com cores no Notas [iPhone e iPad]

Quem gosta de deixar as suas anotações ainda mais diferentes vai curtir essa novidade que chegou junto ao iOS/iPadOS 18.

Agora, donos de iPhones e iPads com essas versões dos sistemas operacionais podem destacar palavras ou frases com cores dentro do aplicativo nativo Notas (Notes).

Veja como usar isso na prática! 📑

Abra o app Notas no seu iPhone ou iPad e selecione o texto que deseja destacar.

Depois, toque/clique no botão “Aa” (no iPhone, ele fica acima do teclado) e escolha o pontinho colorido para escolher qual das cinco cores deseja utilizar: roxo, rosa, laranja, menta ou azul.

Essa opção é mais uma forma de você organizar melhor o conteúdo das suas anotações, além das já tradicionais negrito, itálico, sublinhado e tachado.