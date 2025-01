Como usar as notas expansíveis no app Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Notas (Notes) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe uma função muito bem-vinda para quem guarda todas as suas anotações pessoais nele.

Trata-se da possibilidade de usar as seções expansíveis, que podem simplificar e ocultar textos mais longos com títulos — ideal para conteúdos de estudo, por exemplo. Veja, a seguir, como criá-las! 📝

Antes de mais nada, a Apple deixa claro que elas funcionarão apenas em anotações armazenadas em contas do iCloud ou localmente.

Abra uma anotação no iPhone/iPad ou no Mac e selecione o texto que quer usar como título. Depois, toque/clique no botão “Aa”, escolha “Título” ou “Subtítulo” e adicione conteúdos.

Feito isso, você poderá ocultar o conteúdo dela posicionando o cursor ou tocando em cima do título e selecionando a setinha voltada para baixo; para mostrar os itens contidos no título, basta tocar ou clicar na setinha apontada para a direita.

Muito útil, não acham? 🙂