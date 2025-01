Controle da Câmera dos iPhones 16 é destaque de novo comercial da Apple

Grande chamariz dos iPhones 16, o Controle da Câmera (Camera Control) virou agora estrela principal do mais novo comercial da Apple, que foi compartilhado pela empresa mais cedo em seu canal no YouTube.

Com meio minuto de duração, o vídeo mostra como o novo recurso pode ser aproveitado por usuários para capturar fotos e vídeos rapidamente, alternar entre os Estilos Fotográficos (Photographic Styles), aumentar ou diminuir o zoom da câmera e mais.

Embora o comercial dê destaque para um iPhone 16 Pro, vale lembrar que o Controle da Câmera está presente em todos dispositivos da linha iPhone 16 — ou seja, não importa qual modelo você escolha, as possibilidades são as mesmas.

Aos interessados, a peça publicitária é embalada pela música “Push”, de Skrillex, Hamdi e Taichu, com participação especial de OFFAIAH.

Além do app Câmera nativo do iOS, a novidade também pode ser usada em apps de terceiros — desde que eles tenham implementado suporte, é claro. Ele também serve como um atalho para o seu app de câmera preferido, garantindo que você não perca nenhum clique.

Há exatamente uma semana, a Apple compartilhou outro comercial no qual promove as capacidades de câmera lenta dos iPhones 16 Pro. Como comentado pela empresa na keynote do mês passado, os novos modelos podem capturar vídeos em resolução 4K a 120 quadros por segundo.

