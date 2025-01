DXOMARK: iPhone 16 Pro Max perde para o 15 Pro Max em teste de tela

O DXOMARK compartilhou o seu aguardado teste de tela do iPhone 16 Pro Max. Submetendo o aparelho a uma variedade de casos de uso comuns, o site atribuiu uma nota de 150 pontos — um a menos que a registrada pelo iPhone 15 Pro Max. Ele ficou na 17ª posição do ranking global e no 13º lugar entre os smartphones ultrapremium.

O desempenho inferior ao modelo do ano passado se deu principalmente por alguns problemas verificados no ajuste automático do brilho em baixas condições de luminosidade. Segundo o site, os níveis de brilho foram menores tanto em relação a modelos anteriores dos iPhones quanto a dispositivos concorrentes.

Esse é um ponto bastante crítico e que pode impactar negativamente a experiência de visualização dos usuários durante a navegação na web e a visualização de fotos e vídeos — situações nas quais o aparelho apresentou contrastes planos e cores aparentemente desbotadas.

Outro problema apontado foi referente a toques acidentais da palma da mão na tela ao segurar o smartphone em modo paisagem. Aparentemente também houve algum conflito em relação ao Controle da Câmera (Camera Control), o qual fez com que a tela ocasionalmente não respondesse enquanto era tocada.

Por outro lado, o iPhone 16 Pro Max apresenta destaques positivos, como sua precisão de cores. Elas permanecem fiéis à realidade em ambientes abertos e fechados, e tornam o aparelho ideal para quem “valoriza a representação precisa de cores” — principalmente com o recurso True Tone desativado.

Os níveis de brilho, tanto em ambientes internos quanto externos, também foram considerados positivos, com o aparelho conseguindo obter um bom desempenho em condições desafiadoras — mesmo que ele não chegue a atingir o mesmo nível de brilho que alguns concorrentes.

Outros destaques incluem uma “renderização excepcional” de conteúdo de vídeo SDR e HDR durante a reprodução de vídeos em condições internas, bem como a falta de cintilação da tela, a luminância bem controlada, a consistência de cor e a filtragem eficaz de luz azul do aparelho.

Embora a pontuação do iPhone 16 Pro Max quebre uma tendência crescente em relação às gerações anteriores, a qualidade da tela do aparelho foi suficiente para classificá-la como sendo de uma categoria ultrapremium — como é esperado para o principal smartphone da Maçã.

Considerações técnicas e gráficos mais detalhados podem ser conferidos na página com a análise.

