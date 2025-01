Engenheiro cria case para recarregar quaisquer AirPods via USB-C

O engenheiro Ken Pillonel, do canal Exploring the Simulation, já se tornou um famoso engenheiro do YouTube que demonstra sua insatisfação com avanços pequenos da Apple criando seus próprios dispositivos que melhoram a vida dos usuários.

Mais recentemente, ele criou uma case inteligente que permite atualizar/carregar qualquer modelo de AirPods com um cabo USB-C — desde que ele já não tenha por padrão, é claro, como os AirPods Pro 2 e os AirPods 4.

A case foi feita por uma impressora 3D com um plástico resistente, porém flexível — e, como o próprio YouTuber diz, bastam apenas dez segundos para conectar tudo. Esse apetrecho é compatível com os AirPods de primeira, segunda e terceira gerações.

Pillonel está vendendo os estojos criados por um preço que varia de US$30 a US$40.

