Facebook e Messenger ganham novidades focadas em descoberta e IA

Com o objetivo de atrair usuários mais jovens para o Facebook, a Meta anunciou algumas novidades para a sua rede social mais antiga — com ênfase em informações da comunidade local, vídeos e grupos, entre outras coisas.

As novidades foram anunciadas durante o evento Facebook IRL em Austin (Texas, Estados Unidos), no qual outros produtos da empresa, como a Meta AI, o Facebook Dating e o Messenger também receberam atualizações.

Entre as novidades do Facebook, há uma nova aba “Explorar”, focada em recomendações personalizadas. A seção será alimentada por um algoritmo que exibirá conteúdos os quais conectarão usuários a seus interesses.

Como exemplo, o Facebook disse que os usuários podem encontrar coisas como dicas para viajar ao exterior pela primeira vez, tutoriais “faça você mesmo” para reaproveitar móveis ou grupos de corrida para treinamento de maratona, etc.

A aba “Explorar” também ganhará um lugar de destaque no aplicativo, tornando-se o quinto botão na barra de navegação inferior no iOS e um que está diretamente no centro do aplicativo. Tocar nela levará você a uma página que se parece muito com o Pinterest, a qual será dividida em duas seções: um feed “Para você” e outro focado em “Perto” ou conteúdo mais local.

Enquanto isso, a aba “Vídeo” no Facebook será atualizada para oferecer um player de vídeo em tela cheia que permitirá assistir a vídeos curtos, longos e ao vivo em um só lugar.

Os eventos do Facebook também receberão uma atualização, oferecendo um resumo semanal e de fim de semana dos próximos eventos com base em seus interesses. Também será possível convidar seguidores do Instagram para eventos criados no Facebook, bem como por SMS e convites por email para aqueles que não possuem uma conta na rede social.

Com relação à sua plataforma de namoro, o Facebook adicionará um recurso “Matchmaker” o qual permitirá que até cinco amigos indiquem possíveis correspondências para você.

Em termos de inteligência artificial, um recurso alimentado pela tecnologia chegará aos Grupos do Facebook. A chamada “IA do Grupo” ajudará a encontrar respostas para perguntas — incluindo aquelas que já foram feitas anteriormente.

O recurso terá que ser habilitado pelo administrador de um grupo, que então introduz uma interface semelhante a um bate-papo na qual os membros podem fazer perguntas e ser vinculados a postagens relevantes — isso, porém, está sendo testado atualmente só nos Estados Unidos e no Canadá.

Além disso, um recurso de geração de imagens “Imagine Yourself” com a tecnologia Meta AI está sendo integrado ao Feed, aos Stories e à página de perfil do usuário do Facebook. Temos, ainda, os resumos de comentários de IA — que aparecem em Grupos, Páginas e em perfis de Criadores públicos.

Por fim, o Messenger também ganhará um novo recurso de comunidades, semelhante ao WhatsApp, focado em permitir que as pessoas se conectem por meio de seus interesses compartilhados. Eles oferecerão uma alternativa aos Grupos do Facebook e incluirão um código QR compartilhável para ingressar.

Segundo a Meta, as mudanças visam, no geral, tornar a rede mais atraente para a próxima geração de usuários, que exploram o site de uma forma diferente dos adultos que lá ingressaram na juventude. Isso inclui adotar novas tecnologias, como IA.