Google anuncia chegada do recurso Gmail Q&A ao iOS

O Google anunciou ontem a expansão do recurso Gmail Q&A para o seu cliente de email no iOS. O recurso, vale recordar, usa inteligência artificial (IA) para realizar algumas ações relacionadas aos emails diretamente na caixa de entrada.

Com o Gmail Q&A, é possível usar o Gemini para responder a perguntas específicas sobre as mensagens trocadas, mostrar aquelas que não foram lidas ou as que foram enviadas por um remetente em específico.

O novo recurso também permite resumir emails sobre determinado assunto na caixa de entrada e responder a perguntas gerais — tudo isso sem ter que aplicar alguma ação mais complexa fora da inbox.

Estamos empolgados em ajudar os usuários a aumentar a sua produtividade com a ajuda do Gemini no Gmail. Os usuários agora têm ainda mais recursos do Gemini para ajudá-los a fazer mais durante o dia em seus computadores e, agora, em qualquer lugar.

Até o momento disponível apenas em inglês, o recurso pode ser acessado tocando no ícone com uma estrela na cor preta (referente ao Gemini) no canto superior direito do app. Além disso, ele também permitirá encontrar informações do Google Drive futuramente.

Como outros recursos avançados de IA do Google, o Gmail Q&A pode ser utilizado por usuários do Google Workspace — incluindo Gemini Business, Enterprise, Educação, Education Premium e Google One AI Premium.

