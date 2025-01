Limitar recarga do iPhone a 80% beneficia a saúde da bateria, mas compensa?

Nesta semana, falamos aqui sobre como se deu a evolução da capacidade e da duração das baterias dos iPhones ao longo dos anos. No entanto, além das modificações em termos de hardware, o iOS também evoluiu e passou a incluir mais recursos que visam aumentar a vida útil do componente.

Um dos exemplos mais recentes é a função Limite de Carga, presente nos iPhones 15 e 16, a qual permite definir um teto para a recarga do iPhone — antes do iOS 18, esse limite era fixo em 80%; o novo sistema, porém, permite definir limites como 85%, 90%, 95% e, é claro, 100%.

No entanto, qual é o impacto dessa função na famigerada saúde da bateria? Positivo, negativo ou nulo? Foi isso que a editora do MacRumors, Juli Clover, testou. Conforme detalhado em uma matéria, ela usou a função de limitar a recarga em 80% em um iPhone 15 Pro Max durante um ano inteiro e os resultados foram satisfatórios — mas não significativos.

Em termos de hábitos pessoais, ela recarregava seu dispositivo mais vezes (cerca de 70% do tempo) usando um cabo USB-C em vez de MagSafe. Além disso, em muitas vezes ela deixou a bateria ficar bem fraca antes de recarregar, sendo que o iPhone não ficava no carregador por longos períodos com muita frequência.

Hoje, o nível da bateria do ‌iPhone 15‌ Pro Max dela está em 94%, com 299 ciclos. Segundo Clover, durante boa parte de 2024, ele ficou acima de 97%, mas começou a cair mais rapidamente nos últimos meses.

Comparativamente, meu iPhone 15 Pro Max também está em 94%, porém com 242 ciclos. Eu, por outro lado, não deixei o recurso de Limite de Carga ativado o tempo inteiro, sendo que em determinados períodos ele ficou desativado.

Conforme divulgado pelo 9to5Mac, o site alemão Macwelt também realizou um levantamento relacionado com base em dados de usuários que carregavam seus dispositivos (iPhones 15) somente até 80% ou até 100%. Os resultados mostraram que a média da saúde da bateria (93%) foi menor entre aqueles que carregavam a bateria totalmente do que aqueles que carregavam até 80% (98%).

Compensa?

Podemos dizer que o Limite de Carga ajudou a amenizar a queda da saúde da bateria; no entanto, é conveniente ativar o recurso com o único objetivo de “salvar” a vida útil desse componente?

Se você depende de carga, pode ser que se pegue desativando esse recurso para ter 100% de bateria — caso você não tenha o hábito de usar carregadores portáteis ou não consiga conectar o dispositivo à energia ao longo do dia. Porém, isso levará, como vimos, a uma degradação mais rápida da saúde da bateria, então mesmo recarregar até 100% não o ajudará em determinado momento.

No meu caso, tendo um modelo Pro Max, não vejo prejuízo (com base no meu uso) em limitar a recarga a 80% — pois geralmente consigo terminar o dia com uma folga no nível da bateria.

Alguém mais está tendo uma experiência semelhante? Conte-nos!

