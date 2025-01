Parceria entre Amkor e TSMC poderá acelerar produção de chips da Apple nos EUA

A Amkor Technology anunciou por meio de um comunicado no seu site que firmou uma parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uma das principais fornecedoras da Apple.

Publicidade

De acordo com a companhia, essa iniciativa poderá acelerar o processo de fabricação de chips para a Maçã nos Estados Unidos, devido à proximidade das instalações das duas empresas no estado do Arizona.

No ano passado, vale lembrar, a Apple anunciou que a Amkor finalizaria a fabricação dos chips fornecidos pela TSMC, com a ideia de expandir a fabricação de chips nos EUA. O jornalista Tim Culpan, por sua vez, relatou recentemente que a TSMC teria iniciado uma produção de pequena escala do chip A16 Bionic, lançado com os iPhones 14 Pro, em 2022, e que também equipou os iPhones 15 e 15 Plus, do ano passado.

A Apple também informou, em 2023, que a Amkor investiria aproximadamente US$2 bilhões no projeto e que também empregaria mais de 2 mil funcionários após a conclusão. No seu comunicado mais recente, a parceira da Maçã disse o seguinte:

Publicidade

Sob o acordo, a TSMC contratará serviços de teste e finalização avançados prontos para uso da Amkor em sua instalação planejada em Peoria, Arizona. A TSMC alavancará esses serviços para dar suporte a seus clientes, particularmente aqueles que usam as instalações avançadas de fabricação de wafers da TSMC em Phoenix. A colaboração próxima e a proximidade da fábrica de front-end da TSMC e da instalação de back-end da Amkor acelerarão os tempos gerais do ciclo do produto.

Jeff Williams, chefe de operações da Apple, disse que a empresa está fortemente comprometida com o futuro da manufatura americana e que continuará a expandir os investimentos no seu país natal. Ele continuou dizendo que a companhia está empolgada para que os seus chips sejam produzidos e finalizados no Arizona em breve.

via MacRumors