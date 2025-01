Conheça o grupo que estará conosco no MM Tour XII!

Demétrius M. C. Boari

Carioca convicto com 48 anos de idade, é coronel do Exército por profissão e também um apaixonado por tecnologia. Além da formação militar, ainda se graduou em análise de sistemas e especializou-se em criptografia e segurança de redes. Atualmente está aposentado de sua profissão bélica, o que lhe permite dedicar mais tempo aos assuntos tecnológicos de coração. É fascinado pelo mundo Apple desde 2007, quando viu um iPod touch de primeira geração que um amigo havia comprado. Ficou deslumbrado com aquela touchscreen e a quase total ausência de botões no iDevice. Como não se apaixonar? Em 2010 comprou seu primeiro produto Apple, um iPhone 4, e desde então não deixou mais o mundo da Maçã. Com bites e bytes correndo nas veias, acompanha o MacMagazine há muito anos e sempre sonhou conhecer o Vale do Silício e o lar das grandes empresas do setor. Nesse MM Tour, terá a oportunidade de mergulhar na história da tecnologia e do início da Era da Informação.