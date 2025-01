Destaques de setembro no MM: novos iPhones, Watches e AirPods!

Mais um mês se passou e cá estamos nós novamente para destacar aqueles que foram os maiores acontecimentos do mundo Apple do mês passado.

Como de costume, setembro é sempre o mês mais movimentado para a empresa, e este ano não foi diferente. Em um evento especial no início do mês, a Maçã apresentou ao mundo suas novas linhas de iPhones, Apple Watches e AirPods. Mas não foi só isso que rolou neste meio tempo!

Com tanto chão para cobrir, vamos ser sucintos e partir logo para os assuntos da vez!

Novos Apple Watches

A Apple iniciou seu evento de setembro comemorando (de forma bem amena) o aniversário de dez anos do anúncio do primeiro Apple Watch, com o lançamento do Apple Watch Series 10.

Segundo a empresa, o novo relógio representa um “redesign completo”, mas apenas observadores astutos perceberão as telas ligeiramente maiores (9% para ser exato) e o design 10% mais fino. A notícia boa é que, pelo menos dessa forma, as pulseiras antigas continuam compatíveis com o novo modelo.

Brincadeiras à parte, a Apple trouxe uma boa atualização para o seu principal relógio. Agora, disponível em versões de 42mm e 46mm, o Apple Watch Series 10 traz, pela primeira vez, a possibilidade de reproduzir conteúdo de mídia diretamente por ele (graças aos alto-falantes aprimorados), o novo SiP S10 (com um foco grande em Neural Engine, mas basicamente a mesma coisa que o “antigo” S9) e um carregamento rápido aprimorado (podendo chegar a 80% de carga em apenas 30 minutos).

Em termos de saúde, o recurso de detecção da apneia do sono possibilita detectar alterações nos seus padrões de respiração enquanto dorme, podendo indicar a ocorrência de algum distúrbio.

Esse recurso, entretanto, também está sendo disponibilizado para os Apple Watches Series 9 e Ultra 2 por meio de uma atualização, a qual ainda não está disponível no Brasil. E por falar nisso, vale notar a Apple já disponibilizou o watchOS 11 para todos os usuários.

Os novos relógios já estão à venda no Brasil, com versões em alumínio, as quais partem de R$5.500 (para o modelo GPS de 42mm) e em titânio, com preços a partir de R$9.300.

A Apple ainda aproveitou o evento para anunciar uma nova cor para o Apple Watch Ultra 2 (o qual não foi atualizado para um novo modelo este ano). Trata-se de um acabamento chamado Satin Black (simplesmente preto, em português), que traz um visual mais discreto e sóbrio ao relógio mais resistente da Maçã.

De resto, todo o hardware continua exatamente o mesmo.

Novos AirPods

A Apple também atualizou a sua linha de fones de ouvido no evento, começando pelos AirPods 4, nova versão dos fones de ouvido tradicionais da Maçã que chegou para substituir tanto os AirPods de segunda quanto os de terceira gerações. Desta vez, disponível em duas versões: AirPods 4 (modelo base) e AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído.

Os novos modelos contam com um design repensado e mais confortável para se encaixar no maior número de ouvidos possíveis. Além disso, a Apple trouxe uma qualidade de áudio aprimorada (graças ao novo driver de baixa distorção e a um amplificador de alcance dinâmico) e estojos mais compactos com carregamento USB-C.

O modelo mais caro, entretanto, se destaca pelo Cancelamento Ativo de Ruído, que também inclui os recursos Modo Ambiente, Áudio Adaptativo e Detecção de Conversa (graças ao chip H2). Isso sem contar com o estojo com alto-falantes e carregamento sem fio (também compatível com o carregador do Apple Watch e acessórios Qi) — regalias essas, vale notar, omissas na versão mais em conta (digo, os AirPods 4).

Os novos fones são vendidos aqui no Brasil partindo de R$1.500 (para a versão mais básica) e R$2.000 (para os AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído).

A Apple também aproveitou o evento para atualizar os AirPods Max, os quais agora contam com uma porta USB-C (ao invés da Lightning) e novas cores. E… é isso! Nada de chip H2 ou qualquer um dos novos recursos anunciados para os AirPods 4 ou os AirPods Pro 2.

Por falar nos AirPods Pro 2, eles ganharão também alguns recursos interessantes focados na saúde auditiva. Mas voltando aos AirPods Max, eles custam R$6.590 na Apple Store Online brasileira.

Novos iPhones

Com certeza, o anúncio mais importante do evento foi, sem surpresa alguma, a nova linha de iPhones. Composta novamente por quatro modelos, os iPhones 16 e 16 Plus trazem atualizações importantes dos modelos mais caros para os de entrada, enquanto os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, mergulham ainda mais em recursos profissionais voltados para os usuários exigentes.

Segundo a Apple, todos os novos iPhones foram desenvolvidos com a Apple Intelligence em mente. Os modelos de entrada contam com os mesmos tamanhos da geração anterior, um novo módulo de câmeras traseiras (as quais receberam melhorias básicas e a capacidade de filmar vídeos espaciais), o botão de Ação (já presente nos iPhones 15 Pro/15 Pro Max) e cores bem mais vibrantes que as do ano passado (branca, preta, verde-acinzentada, ultramarina e rosa).

Todos os modelos contam com um novo botão chamado Controle da Câmera (Camera Control), o qual permite ajustes mais precisos das câmeras dos aparelhos apenas utilizando gestos, sem a necessidade de tocar a tela. No futuro, o botão também poderá ser utilizado para ativar a Visual Intelligence, recurso da Apple Intelligence para realizar buscas rápidas com a câmera do iPhone.

Os novos modelos também vem equipados com o chip A18 (pulando duas gerações em relação aos iPhones anteriores), o qual é fabricado pelo processo de 3 nanômetros de segunda geração. O novo SoC conta com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e uma GPU de 5 núcleos. Segundo a empresa, o novo processador é até 30% mais rápido e 30% mais eficiente que o A16 Bionic, e traz suporte a jogos AAA.

Os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, por sua vez, chegaram com algumas melhorias à parte. A começar pelas telas, as quais contam com bordas mais finas e novos tamanhos: 6,3 polegadas no modelo menor (contra 6,1″ do anterior) e 6,9 polegadas no modelo maior (antes, 6,7″).

Seu design em geral não mudou muito, mas ambos os modelos vêm agora na nova cor titânio-deserto, além das já tradicionais titânio preto, titânio branco e titânio natural (algumas em tons ligeiramente atualizados).

Continuamos aqui com o conjunto triplo de câmeras na parte traseira, as quais receberam boas melhorias. A lente principal de 48 megapixels, agora chamada de Fusion Camera, traz uma lente quad-pixel capaz de processar dados até 2x mais rápido. A lente ultra-angular também recebeu um bump, agora contando também com 48MP. Além disso, o iPhone 16 Pro agora traz uma lente tetraprisma, capaz de zoom óptico de até 5x (já presente no modelo maior).

As melhorias na gravação de vídeos são graças à possibilidade de gravar em resolução 4K a uma taxa de 120 quadros por segundo e aprimoramentos nos microfones, com o recurso Mixagem de Áudio (Audio Mix), que possibilita o ajuste de sons após a captura para melhorar aspectos da voz da pessoa.

O chip A18 Pro, presente nesses modelos, foi desenvolvido com a Apple Intelligence em mente também, com uma CPU 15% mais rápida e uma GPU 20% mais rápida em relação à ultima geração.

Todos os iPhones contam com baterias maiores e já estão à venda aqui no Brasil. O iPhone 16 parte de R$7.800, enquanto o iPhone 16 Plus custa a partir de R$9.500. O iPhone 16 Pro, por sua vez, parte de R$10.500, enquanto o iPhone 16 Pro Max começa em R$12.500.

Vale notar que, junto ao lançamento dos novos iPhones, a Apple também disponibilizou o iOS 18 para todos os usuários, o qual traz uma série de melhorias para personalização da tela de Início, da Central de Controle e muito mais.

Atrasos no Apple Intelligence

Diante de tantas novidades apresentadas nesse evento, algumas coisas passaram batidas. Entre elas, a Maçã afirmou que pretende disponibilizar a Apple Intelligence nos idiomas chinês, francês, japonês e espanhol em 2025.

Mas se engana quem pensou que nós, lusófonos, ficaríamos de fora, pois os recursos de inteligência artificial da Maçã também deverão ganhar suporte ao português no próximo ano. Não ficou claro ainda, entretanto, se isso incluirá o suporte ao português do Brasil ou de Portugal — ou, quem sabe, de ambos.

E falando nisso, a Apple vai dispersar o lançamento dos recursos da Apple Intelligence por meio de diversas atualizações de software a serem lançadas daqui para o começo do próximo ano. Ferramentas de escrita e revisão de texto, resumo de notificações e o recurso Limpeza (Clean Up) no app Fotos (Photos), por exemplo, já foram confirmados para o iOS 18.1 (que tem o lançamento previsto para este mês).

Recursos mais exigentes, como a integração da Siri com o ChatGPT, geração de imagens (Image Playground) e de emojis (Genmoji), deverão ficar para o iOS 18.2; enquanto a tão prometida Siri aprimorada ficaria apenas… para o iOS 18.4 (que tem o lançamento previsto para março).

Ou seja, haja paciência para aguentar esperar a chegada de todos esses recursos ao seu novíssimo iPhone 16… 🙄

E aí, o que achou das novidades apresentadas pela Maçã nesse mês que passou?

