Eleições: como baixar o e-Título para iOS e justificar ausência pelo app

As eleições municipais ocorrerão amanhã (domingo, 6 de outubro) em todo o Brasil e é bom estar preparado para o pleito com antecedência, a fim de eliminar possíveis contratempos. Para se organizar com mais praticidade, você pode fazer uso do aplicativo e-Título, distribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O app não só inclui suas informações — as mesmas do documento físico, como seu setor e sala de votação —, mas também outras informações, a exemplo da certidão de quitação eleitoral, certidão de “nada consta” criminal eleitoral, justificativa de ausência e até mesmo para consultar e emitir guias para pagamentos de multas.

Como baixar e usar o e-Título

O e-Título está disponível tanto para iPhones na App Store quanto para smartphones Android no Google Play.

Após fazer o download, abra o app. Na primeira vez que fizer isso, será preciso inserir algumas informações:

Nome completo

Data de nascimento

CPF ou número do título eleitoral

Nome da mãe (se constar no cadastro)

Nome do pai (se constar no cadastro)

Em seguida, crie uma senha de seis dígitos — o app também permite que você use o Face ID ou o Touch ID para autenticar o acesso.

Em certos casos, pode ser que o assistente do app lhe faça algumas perguntas adicionais (daquelas que só você saberá responder) e também exija uma verificação biométrica por meio da leitura do seu rosto.

Alerta: é bom lembrar que, caso você não tenha feito o recadastramento biométrico, a versão do app será baixada sem a sua foto. Por isso, será preciso levar outro documento oficial com foto para se identificar durante a votação.

Feito isso, você já poderá acessar o seu título de eleitor pelo app.

Como justificar a ausência

Se não puder comparecer à votação, é possível usar o e-Título para justificar sua ausência — note, porém, que o prazo para realizar esse processo pelo app é de até 60 dias após cada turno da eleição (se houver mais de um).

Para realizar a sua justificativa, siga estes passos:

Na barra inferior do app, toque na aba “Mais opções”; Selecione a opção “Justificativa de ausência”; Preencha o formulário necessário.

Segundo o TSE, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa for apresentada no mesmo dia da eleição.

No entanto, a depender do motivo da ausência, será necessário anexar algum comprovante que justifique a impossibilidade de votar. Nesse caso, o aplicativo permite o envio de imagens ou documentos em PDF.

Após o envio, o aplicativo gerará um comprovante de justificativa que deverá ser guardado — pois ele confirma que a justificativa foi feita corretamente e no prazo determinado.

Multa

Na falta de uma justificativa, a multa eleitoral poderá ser paga pelo Serviço Consulta de débitos eleitorais, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU), do Pix ou de cartão de crédito.