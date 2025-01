Como exportar as suas entradas do app Diário (Journal)

A partir do iOS 18, a Apple passou a permitir que usuários do aplicativo nativo Diário (Journal) exportem todas as suas entradas para um arquivo ZIP — que pode ser acessado a partir de qualquer aparelho.

Isso é muito útil para quem está saindo das plataformas da Apple e não quer perder as suas anotações ou quer manter um backup local de tudo, por exemplo.

Confira como fazer isso! 📒

Abra os Ajustes, role até a parte inferior da tela e escolha “Apps”. Busque por “Diário”, role até o fim e toque em “Exportar Todas as Entradas do Diário”.

Insira a sua senha usada para desbloquear o iPhone, confirme em “Exportar” e aguarde até que o processo seja completo. Dê um nome e escolha a localização do arquivo ZIP dentro do app Arquivos (Files).