Como usar a data para adicionar uma sugestão a uma entrada no app Diário

O aplicativo Diário (Journal) segue sendo compatível apenas com iPhones, mas pelo menos no iOS 18 ele ganhou algumas novidades. Dentre elas, está a de adicionar um registro do seu estado emocional diretamente pelo app.

Publicidade

Outra é mais simples, mas pode agradar muito a usuários que gostam de utilizar o Diário para escrever e refletir sobre momentos importantes vividos.

Trata-se da possibilidade de, ao adicionar uma sugestão de entrada, sempre usar a data do momento como a de entrada. Veja como fazer isso! 📝

Abra os Ajustes no seu iPhone e, no fim da tela, escolha “Apps” para ver uma lista com todos aqueles que estão instalados no seu telefone. Em seguida, procure por “Diário” e toque nele.

Para finalizar, ative a opção “Sempre Usar Data do Momento”, na seção “Nova entrada”. Simples, assim!