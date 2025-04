App Sinais Vitais do watchOS 11 estaria ajudando usuários a prever doenças

Se você está ligado(a) nos recursos dos novos sistemas da Apple, sabe que a empresa introduziu, com o watchOS 11, um novo app chamado Sinais Vitais (Vitals), o qual analisa uma série de aspectos da saúde do usuário durante o seu sono para lhe oferecer uma série de dados.

De acordo com relatos de usuários no Reddit, no entanto, esse novo app é tão preciso que aparentemente está conseguindo dizer se uma pessoa está doente mesmo antes de os primeiros sintomas aparecerem!

Embora o app não envie notificações ou coisas do tipo alertando os usuários sobre alguma doença, ele mostra alterações em métricas como o ritmo cardíaco e respiratório, a temperatura do pulso, a duração do sono e o nível de oxigênio no sangue, as quais podem ser um bom indicativo de que algo não está certo.

Comecei a usar os Sinais Vitais quando ele saiu pela primeira vez na versão beta e, desde então, fiquei doente umas duas vezes. Nas duas vezes, ele soube alguns dias antes e eu [até então] não sentia nada de errado. —RCG21, usuário do reddit

Outro usuário identificado como TizianosBoy disse que o app conseguiu até mesmo detectar variações na sua saúde relacionadas aos efeitos colaterais de algumas vacinas que tomou dias antes:

Meu relógio sabia que eu não estava 100% depois das vacinas contra COVID e gripe, pois todos os três sinais vitais (temperatura do pulso, frequência cardíaca e frequência respiratória) estavam fora do normal e foi assim que eu soube que não estava bem. [Isso é] incrível, para ser sincero.

Embora seja possível encontrar múltiplos relatos parecidos na rede social, algumas pessoas tiveram experiências diferentes. Um outro usuário, por exemplo, disse que o Sinais Vitais até conseguiu perceber que ele estava doente, mas só depois de os primeiros sintomas já terem aparecido.

Ele também levantou a possibilidade de esses sintomas já terem começado a aparecer para essas outras pessoas antes de o app detectar que algo estava errado — mas, como eles seriam leves demais para serem percebidos, acabaram não entrando nessa “conta “. De qualquer forma, ele elogiou o recurso pela sua precisão.

E por aí, você tem usado o app Sinais Vitais? Como tem sido a sua experiência? Conte pra gente!

