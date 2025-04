Apple lança trailer de “Submerged”; curta imersivo para o Vision Pro chegará em 10/10

A Apple compartilhou hoje o trailer de “Submerged”, sua primeira produção imersiva roteirizada para o Vision Pro — a qual foi revelada originalmente em julho passado.

“Submerged” é um curta ambientado na Segunda Guerra Mundial e acompanha um grupo de marinheiros que luta para sobreviver a um ataque mortal. A produção foi criada pelo cineasta austríaco Edward Berger, que dirigiu o premiado filme “Nada de Novo no Front” (“All Quiet on the Western Front”).

O curta faz parte de uma iniciativa da Apple que visa expandir o catálogo de conteúdos imersivos para o Vision Pro, de modo a aproveitar os recursos de interatividade do dispositivo e fazer com que o espectador sinta-se parte da cena.

Os conteúdos imersivos da Apple podem ser visualizados no app Apple TV em um Vision Pro — estando restrito, portanto, aos países onde o headset está disponível. Excepcionalmente na China, usuários podem assistir a esses conteúdos por meio dos aplicativos Migu Video e Tencent Video.

“Submerged” estreará nesta quinta-feira, dia 10 de outubro.

