Apple libera sextas betas do iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1, além das quartas do watchOS 11.1, tvOS 18.1 e visionOS 2.1

Estão agora disponíveis para desenvolvedores as sextas betas do iOS 18.1 (compilação 22B5069a ), do iPadOS 18.1 (idem) e do macOS Sequoia 15.1 ( 24B5070a ). A Apple também liberou as quartas betas do watchOS 11.1 (compilação 22R5569a ), do tvOS 18.1 ( 22J5567a ) e do visionOS 2.1 ( 22N5567a ).

Foi disponibilizada, ainda, a terceira beta do Xcode 16.1 (compilação 16B5029d ) para desenvolvedores.

O iOS/iPadOS 18.1 e o macOS 15.1, como bem sabemos, trarão os primeiros recursos da Apple Intelligence e deverão ser lançados para todos em 28 de outubro. Você pode conferir nossa cobertura sobre as novidades encontradas nas betas até agora nessa página.

Como de costume, nós vamos continuar acompanhando qualquer novidade relevante sobre as versões de testes lançadas hoje. 😉