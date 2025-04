Apple teria desistido de lançar anel inteligente para favorecer o Watch

Além de apostas mais óbvias como o iPhone, outros produtos mais inusitados sempre pairam o cronograma de lançamentos da Apple. Entre os exemplos mais famosos, está o “Apple Ring”, que ganhou tração no início do ano após o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) dizer que os funcionários da Maçã haviam começado a sondar essa possibilidade internamente.

Publicidade

Ao que tudo indica, porém, esse projeto pode ter muito bem encontrado o mesmo destino do “Apple Car” — já que, também de acordo com Gurman na seção de perguntas e respostas da sua newsletter “Power On” mais recente, a Maçã teria rechaçado a ideia de lançar esse anel inteligente por uma série de motivos.

Mais especificamente, a Maçã não só não estaria desenvolvendo um anel inteligente no momento, como também não teria o desejo de lançar um produto capaz de canibalizar outro dispositivo — no caso, o Apple Watch, que ainda tem espaço para crescer é o grande líder do mercado de vestíveis voltados para a saúde dos usuários.

Como destacado pelo AppleInsider, isso é um tanto curioso, já que a gigante de Cupertino nunca teve medo de lançar produtos que pudessem “matar” outros itens do seu portfólio. Um exemplo grande é o iPhone, que basicamente condenou o iPod a uma morte lenta depois que chegou ao mercado.

Publicidade

Embora a ideia inicial fosse de que o “Apple Ring” existisse como um dispositivo independente, também foi ventilada a possibilidade de ele servir como um acessório complementar — seja do próprio Apple Watch ou até mesmo do Apple Vision Pro. Essa opção, porém, parece também não ter agradado muito a Maçã.

Entre os recursos que esse produto poderia trazer, estariam sensores de medição de batimentos cardíacos e até mesmo NFC para pagamentos por aproximação — coisas que atualmente estão presentes no Apple Watch.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.