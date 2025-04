Apple Watch Ultra 2 na cor preta tem boa resistência a riscos, mostra teste

Uma das novidades do evento especial do mês passado foi o Apple Watch Ultra 2 na cor preta — um pedido antigo de usuários, já que o relógio até então só estava disponível em uma cor: titânio natural.

Com isso, o YouTuber Zack Nelson, do canal JerryRigEverything, decidiu colocar a nova versão do relógio à prova para ver se ele ainda apresenta toda a resistência que a Apple ressalta na divulgação da segunda geração do Apple Watch Ultra, riscando-o com uma variedade de ferramentas.

No vídeo, o YouTuber usou como exemplo o iPhone 7 na cor jet black (preto brilhante) e indagou sobre a possibilidade de o Apple Watch Ultra 2 ser tão fácil de riscar quanto, uma vez que esse tipo de dano costuma ficar bastante aparente em cores mais escuras.

Utilizando de diversas ferramentas para danificar o aparelho, foi constatado que o Apple Watch Ultra 2 preto de fato resiste muito bem a riscos. E não para por aí: alguns, apesar de graves, ficam até difíceis de notar graças ao material utilizado na construção do aparelho, que é o titânio.

Ou seja, para quem estava preocupado com alguma possível fragilidade da nova cor, o teste mostrou que a Apple pelo visto teve um bom motivo para demorar de lançar essa versão.

