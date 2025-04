Como configurar o iPhone como câmera dedicada do FaceTime na Apple TV

Desde o tvOS 17, a Apple permite que você use o seu iPhone ou iPad como câmera do aplicativo FaceTime na set-top box da Maçã. Neste ano, com o tvOS 18, agora é possível configurar um iPhone como uma Câmera de Continuidade dedicada.

Quando você fizer isso, a Apple TV terá acesso à câmera, ao microfone e aos favoritos do FaceTime do iPhone, sendo possível fazer apenas ligações do FaceTime da Apple TV para contatos marcados como Favoritos no app Telefone do iPhone.

Veja como configurar isso! 📱

Abra os Ajustes, vá até “Controles Remotos e Dispositivos” e selecione “Câmera Dedicada”. Se tiver mais de um usuário cadastrado, escolha-o.

Confira se o seu iPhone está conectado à energia, posicione-o perto do televisor na orientação horizontal (para que a câmera traseira fique de frente para você). Após a contagem regressiva, a câmera do iPhone estará pronta para ser usada na Apple TV.

Caso queira pausar ou desconectar a câmera do iPhone, vá até Ajustes » Controles Remotos e Dispositivos » Câmera Dedicada e escolha a opção “Desconectar”. Ou, pelo iPhone, toque em “Desconectar” na tela Bloqueada.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.